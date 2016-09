Sykehusstreiken rammer ingen livsviktige operasjoner ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Men legene kjemper mot arbeidstidsordninger som kan føre til 60 timers uker, to uker på rad.

- Det er paradoksalt at Spekter, som her representerer det offentlige, kan komme med en så ansattuvennlig politikk uten å komme oss i møte på noe vis. Dette er noe en kunne ventet av et frynsete lavprisselskap, ikke en seriøs arbeidsgiverorganisasjon.

Alexander Seldal er til vanlig foretakstillitsvalgt i Overlegeforeningen ved Helse Stavanger. Onsdag morgen ble han streikeleder. Da var nemlig 27 leger og 10 ingeniører, jurister og samfunnsøkonomer tatt ut i streik.