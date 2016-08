Lokalt sjakk-talent skadet i Tsjekkia

Familien fikk melding om at sønnen var innlagt på sykehus etter en fallulykke søndag morgen. Far Erik Fossan reiste til Praha så fort han kunne.

- Det går framover med han. Han har to stygge brudd i armen og er operert. Han fikk også en kraftig hjernerystelse og har noen mindre skader på indre organer, sier faren.

14-åringen ble bevisstløs i fallulykken. Nå håper familien at han får komme hjem snart.

- Forholdene på sykehuset i Praha er veldig kummerlige. Jeg er overrasket over hvor lav standarden er, sier Erik Fossan.

Anniken Vestby

Aleksander Fossan har vært i Praha siden 17. august for å delta på Europamesterskapet for ungdom. Han er rangert blant landets 15 beste spillere under 16 år, skriver nettstedet Matt & Patt, som først omtalte hendelsen.

14-åringen går i 9. klasse på Gosen ungdomsskole.

- Han sier han er klar for neste turnering, på tross av bruddet, sier Erik Fossan.

Gosen skole kom på 2. plass i skolemesterskapet i vår, og skal om to uker delta på nordisk skolemesterskap.

