Seint lørdag kveld, like før midnatt, ble en beruset mann (30) tatt med til legevakt for blodprøve. Han er mistenkt for å ha kjørt lastebil på Orre. Han satt og sov i lastebilen da politiet kom til stedet.

Like før lørdag kveld, ved 23-tiden, meldte en UP-patrulje at den hadde stoppet en påvirket bilfører, en mann på 33 år på Sunde. Også han ble tatt med for å ta blodprøve.

Hektisk natt for politiet

Politiet avsluttet hjemme alene-fest på Bryne

Agder-politiet spør hvor ungdommenes foreldrene er