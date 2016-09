Flere politipatruljer søkte lørdag kveld i området rundt Duesvei på Eiganes i Stavanger etter at at mann hadde stjålet en bil og krasjet like i nærhet.

Det meldte politiet litt før klokken 21 lørdag kveld.

Etter kort tid ble en mann pågrepet mistenkt for kjøring i påvirket tilstand, tyveri av bil og flere skadeverk.

