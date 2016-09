Mer bråk om Frp og habilitet

I en sak om et byggeprosjekt i Tanangergata, der Alfred Ydstebøs firma Base Property er involvert, meldte Moi Nilsen seg inhabil. At han er en nær venn av Alfred Ydstebø, og har vært det i mange år, var årsaken til inhabiliteten, sa han.

Gruppeleder Christian Wedler påsto seg ikke inhabil, men han ba seg likevel fritatt for å behandle saken, siden han samarbeider med Ydstebø og Base om et 26 etasjer høyt kontorbygg i Knud Holms gate ved Breiavatnet. Det er mulig å be seg fritatt hvis vesentlige personlige grunner tilsier det.

- Jeg har ingen vennskapsforhold, ingen interesser og er ikke involvert i dette prosjektet. Men jeg samarbeider med de samme folkene om et annet prosjekt, og sitter blant annet i juryen i en arkitektkonkurranse om dette bygget sammen med Alfred Ydstebø, sa Wedler.

Dette fikk Cecilie Bjelland (Ap) til å reagere. Hun viste til at kommuneadvokaten mener at Leif Arne Moi Nilsen ikke er inhabil når han erstatter Christian Wedler i politiske utvalg, enda Moi Nilsen var Wedlers forlover sist januar.

- Nå må vi få orden på dette, mente Bjelland.

- Representanten Wedler er også styremedlem i Stavanger Utvikling KF, der han får full tilgang til selskapets strategiske planer, utbyggingsområder og kjernevirksomhet. Der hørte vi ingenting om at han skulle være inhabil. Dette henger ikke på greip, sa Bjelland.

Moi Nilsen ba om forståelse for at det er forskjell på hans forhold til gruppelederen og til Alfred Ydstebø.

- Sistnevnte har jeg vært venn med i 25 år. Vi har reist på mange turer sammen. Det er riktig at jeg var forlover for gruppelederen, men han har bare vært hjemme hos meg en eneste gang, sa Moi Nilsen, som mente Bjelland trekker kommuneadvokatens kompetanse i tvil.

- Nå må det være nok, mente han.

Kommuneadvokat Birgit Seierstad konkluderte slik da hun ble spurt om forloverspørsmålet:

"Det beskrevne forhold rammes i utgangspunktet ikke av vilkåret «særegne forhold». Det kan imidlertid oppstå tilfeller hvor Wedler som part i saken, har så store personlige\økonomiske interesser i sakens utfall, at Moi Nilsen bør fratre som inhabil."

For ordens skyld: Wedler ble fritatt for å være med i behandlingen av byggeprosjektet, mot stemmene fra Ap, SV og Rødt.