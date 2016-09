En mann (54) fikk slått ut to tenner under en krangel på Skagenkaien i Stavanger. Politiet fikk melding omen krangel mellom to personer klokken 01.50. Den fornærmede ble kjørt til legevakt, og sak er opprettet mot mann (37).

Klokken 5.15 rykket politiet ut til en butikk på Kristianslyst i Stavanger etter at en vekter meldte om at uvedkommende hadde vært inne i en butikk og brutt opp kassaapparatet. Det er uvisst hvor mye dette inneholdt av kontanter.

Mye fyll og bråk natt til lørdag

32-åring til angrep på politiet

Politiet måtte avslutte hjemme alene-fest som gikk over styr