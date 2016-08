At tunneldriverne i Ryfast likevel får jobbe nattskift, er langt fra problemfritt, mener arbeidsmedisiner. Hun er svært skeptisk til at det er lov å forhandle fram skiftordninger som kan være skadelige for helsa.

- Det er blitt et kjempeproblem at partene i arbeidslivet forhandler seg vekk fra et regelverk som er ment å være samfunnets vern av de ansatte. I praksis viser det seg at fagforeningene ikke greier å ta vernemessig hensyn så langt som de skulle. De er under press fra medlemmer som ønsker å tøye strikken, sier arbeidsmedisiner Ebba Wergeland.

