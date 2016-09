Navnet er frigitt på 83-åring

Det var den snart 84 år gamle Haakon Steen fra Stavanger som omkom etter en sykkelpåkjørsel ved ONS-området på Tjensvoll torsdag i forrige uke.

Det opplyser Rune Svendsen, politioverbetjent på trafikkseksjonen ved Stavanger politistasjon.

Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 17 torsdag ettermiddag. Ulykken skal ha skjedd på gang- og sykkelstien langs Madlaveien, like utenfor ONS-området.

Ulykken skal ha skjedd da fotgjengeren krysset gang- og sykkelveien. Mannen var leid inn for å arbeide på ONS-området. Ulykken skjedde da han var på vei til jobb.

Inger Vadla, politibetjent på trafikk- og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon opplyser at saken er under etterforskning. Et par avhør gjenstår før saken er ferdig etterforsket.

- Vi regner med å være ferdig med etterforskningen i løpet av denne uka, sier Vadla til Aftenbladet mandag formiddag.