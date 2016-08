Rådmann Per Kristian Vareide har vurdert behovet for sprøyterom i Stavanger og kjem med eit tydeleg nei. Han skriv at det vil koste mellom fem og seks millionar kroner i året.

Vidare viser han til ei kartlegging frå 2015 som finn at det i Stavanger er 19 personar som i omfattande grad injiserer heroin. Etter gjeldande regelverk er det berre heroin som kan injiserast i sprøyterom.