Før sommeren gikk Frps Christian Wedler ut i Aftenbladet og anklaget politikerne i Stavanger for å ha forsømt ett av byens viktigste tjenesteområder: barnevernet. Hans idé om å ta politisk kontroll over omsorgsovertakelser ble sablet ned av de fleste partier. Ap forholdt seg nærmest taus i debatten. Nå vil de på offensiven.

- Vi har så langt ikke vært tydelige på hva vi vil. Men grunnen er at vi ønsker å tenke oss grundig om. Barnevernet er en veldig viktig tjeneste som berører mange mennesker. Derfor har vi nedsatt ei gruppe som er i gang med et dypdykk i tjenesteområdet, sier Sahfana M. Ali, fraksjonsleder for Ap i kommunalstyret for levekår.