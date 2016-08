Stavanger Marathon er i gang

Løperne startet klokken ni fra Domkirken i Stavanger. I år har løpet 15-års jubileum, og det feires med over 2000 påmeldte deltakere. Deltakere fra 43 nasjoner har meldt seg på.

- Jeg tror Stavanger Marathon har potensial til å bli et enda større løp. Vi ser at et stort flertall er førstegangsdeltakere. Vår jobb er å lage et såpass kjekt løp at de ønsker å komme tilbake neste år også, sier løpsleder Johannes Økland.

Klokken ti starter halvmaraton, klokken 13.00 starter ti-kilometeren og en time etter det går barneløpet av staben. Aftenbladet gir deg oppdateringer utover dagen.

Se bildene fra startsskuddet: