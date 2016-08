Mannen må svare for hatefull ytring og uansvarlig omgang med våpen. Han vedtok et forelegg på 15.000 kroner, men vedkjenner kun å ha ytret seg hatefullt. Dermed må han møte i Stavanger tingrett 7. oktober og svare for begge punkter, skriver Rogalands Avis.

Det var i slutten av oktober i fjor mannen logget seg inn på en åpen Facebook-gruppe kalt Norge vårt fedreland. I Sverige hadde syriske asylsøkere nektet å gå av en buss utenfor et mottak i Dalarna, angivelig fordi det lå for langt borte fra butikker, lege og skole.

- Spreng bussen, skrev 49-åringen, etterfulgt av et sint fjes, seks bomber og fire ølkrus.

Mannen ble pågrepet, med følgende begrunnelse fra politiadvokat Øyvind Haukland til Rogalands Avis:

- Politiet reagerer sterkt på at slike ting skrives og at det er gjort på en åpen Facebook-side, og vi syns at det er riktig at det blir rettet et søkelys mot at slikt ikke er greit. (©NTB)