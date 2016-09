Stor begeistring i Ap for Tajik

Leder i Stavanger Ap, Jone Laursen, sitter også i nominasjonskomiteen og ønsker ikke å forskuttere prosessen.

- Men jeg kan si at Hadia Tajik er et veldig sterkt navn. Stavanger Ap skal ha sitt medlemsmøte om nominasjonen 26. september, sier Laursen.

Pål Christensen

Ap-veteran Svein Fjellheim er strålende fornøyd med nyheten om at Hadia Tajik kan bli førstekandidat på partiets stortingsliste neste år.

- Det er det beste som kunne skje at Hadia stiller for Rogaland og at hun registrerer seg i Sandnes, der også foreldrene hennes bor. Hennes kandidatur vil øke mulighetene dramatisk for at Arbeiderpartiet kan få inn fire fra Rogaland på Stortinget, sier Fjellheim, som har hatt mange ulike posisjoner både lokalt og sentralt. Han avsluttet sin politiske karriere som statssekretær for tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

Åpning

- Skjer dette for å løse et problem med nominasjonen i Oslo?

- Nei. Det gjør det ikke. Jeg vet hundre prosent sikkert at Hadia uten problem ville fått andreplassen i Oslo, etter Jonas Gahr Støre.

- Er Rogaland i dagens situasjon, med relativt høy arbeidsledighet, en spesielt gunstig plattform å drive valgkamp på for Tajik?

- Isolert sett er det et godt poeng. Sett fra Rogaland er det viktige at Hadia er en av landets dyktigste politikere. Av ulike grunner ble hun ikke nominert herfra i 2009. I dagens situasjon, når både Cecilie Bjelland og Eirin Sund har trukket seg, er situasjonen en helt annen. Det åpner opp fo å få inn andre kandidater. Jeg har vært i kontakt med de fire-fem kandidatene øverst på listen. Jeg snakker jo med de fleste. Samtlige er begeistret over muligheten for å få Hadia Tajik inn på lista. Og da er jo løpet kjørt, regner jeg med. Jeg håper virkelig dette går gjennom på nominasjonsmøtet i november. Et godt lag blir da enda bedre, sier Fjellheim.

Melder flytting

Selv svarer Hadia Tajik slik på spørsmålet om dagens Rogaland er en gunstig arena for å drive valgkamp:

- Høy arbeidsledighet og krevende tider gir politikere først og fremst flere plikter, ikke muligheter. Vi må stille opp for en region der det finnes mye kompetanse og arbeidsvilje, og som for tiden håndterer svært krevende tider. Det har Arbeiderpartiet gjort, med forslag om en stor tiltakspakke ganske raskt etter at konsekvensene begynte å gjøre seg gjeldende, skriver Tajik i en e-post til Aftenbladet.

- Du har en svært sentral posisjon i Ap. Vil det kunne svekke din posisjon å representere Rogaland i stedet for Oslo?

- Det svekket ikke Gunnar Berge. Jeg tror ikke det vil ha noen slik betydning for meg heller, dersom dette blir aktuelt.

- Hvis du stiller for Rogaland, melder du da flytting til Sandnes?

- Ja. Jeg har vokst opp på Strand, men familien min bor nå på Sandnes og det er naturlig for meg å flytte dit dersom dette blir aktuelt.

Frontfigur

I Strand er gruppeleder Helge Steinsvåg svært tilfreds over at Hadia Tajik er aktuell som listetopp for Rogaland Ap.

- Vi har ikke diskutert dette i vår gruppe, men personlig mener jeg dette er en fantastisk nyhet, som jeg forstår kan bli virkelighet. Vi kan ikke få en bedre frontfigur til valget neste år enn Hadia Tajik, sier Steinsvåg.

Overrasket

- Du regner med at båndene til Ryfylke er intakte, selv om det nå er i Sandnes hun har familien sin?

- Ja. Hun er født i Bjørheimsbygd i Strand. Vi spilte inn hennes navn i forbindelse med valget i 2009. Da gikk det ikke slik, men det fant jo sin lykkelige løsing med nominasjon i Oslo i stedet.

- Dere har ikke spilt inn hennes navn denne gang?

- Det stemmer. Ærlig talt hadde det ikke streifet meg at det var mulig, tatt i betraktning den posisjon hun har i partiet sentralt. Ved sist valg sto hun på Oslo-lista, bak Jens Stoltenberg og foran Jonas Gahr Støre. Når hennes navn nå likevel er brakt inn, og hun har sagt seg villig til å være kandidat, er det en mulighet vi må gripe, sier Steinsvåg.

Kabal går opp

Leif Harald Forthun, leder i Sola Ap, er ikke i tvil om at partiet nå kan få et svært godt kort på hånden.

- Min umiddelbare reaksjon er at dette må være bra. Hadia Tajik er en dyktig og drivende politiker. Vi har ikke diskutert det internt ennå, men fra meg personlig får dette et klart smilefjes, sier Forthun.

Hvis Hadia Tajik får førsteplassen i Rogaland, ser mye av kabalen ut til å gi seg selv. Torstein Tvedt Solberg vil da få andreplassen, Hege Haukeland Liadal blir nummer tre. Den utsatte fjerdeplassen blir da spenningsmomentet, om den går til Morten Larsen fra Stavanger og Folkets Hus eller Tom Kalsås fra Gjesdal.