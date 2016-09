Superhelg samler titusener

Odd Nordstoga er det store trekkplasteret både på Sirdalsdagane og Norsk Frukt- og Lakefest i Hjelmeland denne helgen.

Sirdalsdagane

Når 20.000 sauer skal hjem fra Sirdalsheiene denne første helgen i september, er det duket for saueskilling på Kvæven, ispedd en rekke kulturarrangementer, der konsert med Odd Nordstoga med band nok vil samle et stort publikum.

I over 25 år, siden veien Brokke-Suleskard ble åpnet i 1990, har sauevandingen vært en del av bygdedagene i Sirdal. I tillegg til konsert og saueskilling står både golfturneringen «Sirdal Open», Ailo Gaups «Ailo - tross alt» foredrag i teltet og forestillingen Vennebyen på programmet.

Vanligvis kommer det mellom 5000 og 10.000 til Sirdalsdagane. Oppslutningen er nok litt væravhengig.

Høstens superhelg

Norsk Frukt- og Laksefest

I Vågen i Hjelmeland er det den store dagen til fruktdyrkerne som byr frem epler, pærer og plommer i alle regnbuens farger, samtidig som kommunens viktigste næring, havbruket, viser seg frem. 75 utstillere vil sørge for det på denne 21. festivalen i sitt slag.

Odd Nordstoga, Stavangerkameratene, Mia Gundersen og Sigmund Ledaal vil underholde. I tillegg får publikum oppleve et utall andre flotte innslag. På Spinneriet er det fyllt opp med mye spennende, lover arrangøren som venter mellom 5000 og 6000 mennesker til de ulike arrangementene i løpet av helgen.

Festhelg i Klepp

På Jæren venter Klepp Næringsforening storinnrykk til folkefesten i Klepp, der butikker, utstillere, foreninger og artister er klar til å vise seg frem.

- I år er 28. gang vi inviterer til denne festhelgen, sier festhelg-general Odd Byberg til Aftenbladet. Han sier at det i fjor var 32.000 til stede.

Fakta: Festhelg Første helgen i september byr på en rekke festivaler. Både Sirdalsdagane, Norsk Frukt-og Laksefest i Hjelmeland og Festhelg i Klepp vil trekke mye folk. Det samme vil sykkelrittet Tour des Fjords med tilliggende aktiviteter og møbel- og inventersalget på Atlantic Hotel.

- I år har vi det største arrangementet noen sinne, med 60 utstillere og et marked på 1300 kvadratmeter. - Etter de mange positive tilbakemeldingene i fjor, håper vi at 40.000 kommer til folkefesten denne helgen fra fredag til søndag, sier Byberg. Han er daglig leder i Klepp Næringsforening.

De kjøpelystne kan se frem til nattåpne butikker fredag i Jærhagen. Helgen har et omfattende program med blant annet bokfestival, turmarsjen pølsemilå, barneløp, brudeshow, sykkelrebusløp, gudstjeneste i Jærhagen, Krosshaug danselag og konsert med Vestlandsfanden, Jet Set og forestillingen "Folk og røvere i Kardemommeby". Og næringslivet vil presentere Klepp som mulighetenes kommune.

- Her er et tettpakket program med noen for alle aldersgrupper. Han trekker frem YouTube-stjernene Prebz Og Dennis som han tror vil trekke et stort publikum.

Og årsaken til festhelgen: - Vi ønsker å ha fokus på Klepp og Jæren, skape sosial arenaer og ikke minst få frem det store engasjementet i lag og foreninger. Dette er i tillegg en sor dugnadshelg, sier Byberg.

Tour des Fjords

Det internasjonale sykkelrittet Tour des Fjords kommer til Rogaland lørdag og søndag med eget barneritt og BMX-show både i Stavanger og Sandnes.

Årets turritt Tour des Fjords Classic er lagt til lørdag 3. september med start i Stavanger sentrum og målgang i Sandnes. Det er duket for folkefest både i Stavanger og Sandnes denne dagen.

Søndag er det familiedag i Hinna Park, barneritt, BMX-show samme sted, og barneritt i Stavanger.

Avslutningen på årets store sykkelbegivenhet i Stavanger-regionen, det internasjonale sykkelrittet Tour des Fjords, er lagt til Stavanger. Starten går i Hinna Park. Sykkelrytterne skal ut til høg- Jæren, der vinden kan spille en avgjørende rolle, før de skal tilbake. Traseen opp Sørmarksbakken skal forseres også i år, før en vinner kåres på torget i Stavanger sentrum.

Hotellmøbelsalg fra Atlantic

Søndag er også dagen for det store møbelsalget fra hotell Atlantic i Stavanger sentrum. Mellom klokken 12 og 16 kan folk flest sikre seg en del av hotellhistorien til hotellet, der det har vært drift siden 1952.

Blant møblene er det svarte skinnstoler, chesterfield-sofaer og -stoler, lamper, småbord, skrivebord, lenestoler, enkle senger, dobbeltsenger, hotellsafer, nattbord, bilder og servise. Inntektene av salget går til Norsk Folkehjelp.

Årsaken til dette noe spesielle salget skyldes en storstilet oppussing av hotellet det neste året. Reizidor Hotel Group skal bruker 165 millioner kroner på denne fornyelsen av det tradisjonsrike hotellet.

