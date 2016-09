Politiet fikk klokken 9.11 melding om at tjuver hadde brutt opp et vindu i en bolig på Gausel og stjålet en lommebok. 20 minutter senere kom det melding om et nytt innbrudd i samme bydel. Politiet gikk så ut med en etterlysning, og kan nå melde om at gjerningsmannen ble pågrepet i Sandnes sentrum klokken 10.42. Han var i besittelse av tjuvegods fra begge åsteder.

Mann funnet sovende i lastebil han trolig har kjørt i beruset tilstand

Hektisk natt for politiet