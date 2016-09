To personer skadet da lettbåt falt 20 meter

Arbeidsulykken skjedde om bord i tankskipet Navion Anglia som er registrert på Bahamas. Skipet befant seg i Åmøyfjorden, mellom Rennesøy og Hundvåg, da ulykken skjedde. Politiet fikk medling rundt klokka 9.30.

Politiet opplyser at de to arbeiderne hadde vært i land og skulle heises ombord i båten da forankringen ble slitt av og lettbåten traff vannet i fritt fall fra 20 meters høyde.

Den ene ble slått bevisstløs og har ryggsmerter. Den andre mannen er også skadd, men omfanget er uklart. Begge er kjørt til legevakten ved SuS.

Utenlandsk flaggstat

Siden skipet er registrert under bekvemmelighetsflagg og har Bahamas som flaggstat, ligger tankskipet ikke under norsk juridiksjon. Det betyr at selv om dette er å regne som en arbeidsulykke og ulykken skjer i norsk farvann, er det ikke opp til norsk politi å etterforske saken. Det er flaggstatens ansvar.

Fagforeningene i Norge har pekt på dette problemet og krevd en endring i lovverket slik at det også omfater utenlandske skip, når de er i norsk farvann.

Petroleumstilsynet har akkurat avsluttet kartleggingen av omfanget av problemet.

Aftenbladet har sett rapporten, som ennå ikke er offentlig. Les lekkasjen fra rapporten her:

Ingen hjelp for lovløse oljearbeidere

Under oljemessa ONS forsøkte også «oljeunge» Aslak Sira Myhre å ta opp det økende problemet med sjøfolk ombord på fartøy som ikke seiler under norsk flagg og ikke omfattes av norsk arbeidsmiljølov, men han fikk ikke svar av Ptil-sjef Anne Myhrvold eller Statoils sjef Eldar Sætre.

LES HELE SAKEN HER:

Aslaks bekymringer for sikkerheten offshore

LES MER OM PROBLEMSTILLINGEN HER:

Sikkerhet er ikke et personlig ansvar