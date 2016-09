Ukens siste cruiseskip

«Navigator of the Seas» ble bygget ved Kværner Masa Yards i Åbo i Finland i 2002. Hun er på 138.279 brutto tonn, er 311 meter lang og tar over 3100 passasjerer. I likhet med fire søsterskip seiler hun for Royal Caribbean International. Hun er det største skipet dette rederiet sender til Stavanger i år.

«Navigator of the Seas» er på et ukelangt cruise fra Southampton og har tidligere i uken vært innom Bergen, Skjolden, Flåm og Ålesund. Til Stavanger kommer hun fredag i nitiden og kl 17.00 setter hun kursen videre til Southampton for å avslutte cruiset der.

Lørdag og søndag blir uten cruiseanløp, men mandag kommer to mellomstore cruiseskip Stavanger, melder cruisegeneral Anders Bang-Andersen.