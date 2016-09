Omfattende festningsanlegg i en privat hage på Sunde er blitt et skjær i sjøen for nye Hafrsfjord bru. Enten ryker krigsminnene, eller så ryker Kiwi-en på den andre siden av veien.

I forbindelse med ubyggingen av Transportkorridor Vest og Bussveien er det vedtatt at det skal bygges ny og bredere bru over Hafrsfjord mellom kommunene Stavanger og Sola.

Unni og Trond Ivar Tingvik bor på Buseneset på Stavanger-siden. De har avdekket stadig større deler av et bunkersanlegg fra krigens dager i hagen sin, og har kjempet for at disse skal bevares.