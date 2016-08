Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Skagenfondene.

Eiendom er det klart mest populære investeringsobjektet blant de spurte. 29 prosent av de 1017 som er spurt svarer at de har mest tro på eiendom. 20 prosent mener det er best å spare i aksjefond. Til tross for en lav innskuddsrente mener 21 prosent at det er best å spare i banken. Kun en prosent mener det er best å investere i kunst.