Vurderer anmeldelser etter henleggelsen

Torsdag 17. september 2015 ringer telefonen hjemme hos den nå 37 år gamle mannen. Han får vite at det er fra politiet og at de ønsker å snakke med ham. Han får ikke vite hva saken gjelder, bare at han skal møte i politivakten i Kristiansand.

Verken 37-åringen eller den ett år yngre kona visste at telefonen skulle forandre deres liv. Riktig nok hadde de lest at en annen mann fra Lyngdal var blitt pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.

Fakta: Tina-saken * 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området. * 26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viser at hun ble slått i hjel. * 31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker. * 23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. * Sakene ble henlagt i 2003. * 16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen. * 17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken. Alle fire nekter straffskyld. * 9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt. * I januar 2016 ba forsvarer Olav Sylte om nye undersøkelser av hår fra Tina Jørgensen. Hårene kom fra Tina og var funnet i bagasjerommet på en bil. Politiet opplyste at håret var destruert i etterkant av at saken ble henlagt. * 12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire siktede mennene. NTB

Kunne 37-åringen ha noe med drapet å gjøre?

En fantastisk følelse

- Nei, sier 37-åringens kone.

- Jeg husker da jeg fylte 30 og han skulle diske opp med en overraskelsesfest for meg, sier kona.

Hun ler godt.

- Jeg forsto jo hva han holdt på med flere uker i forveien. Han der, sier hun, og peker bort på 37-åringen. - Han der kunne ikke holdt noen verdens ting skjult, sier hun.

Pål Christensen

I ett år har de levd med drapsanklagene hengende over seg. Selv om Riksadvokaten frafalt siktelsen mot 37-åringen og tre andre, ønsker han ikke å stå frem med navn. Blant annet for å beskytte familien.

Henleggelsen var en fantastisk følelse.

- Hva kan jeg si? Ikke bare blir siktelsen frafalt. Riksadvokaten velger å gjøre det med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist». Det betyr ekstremt mye for meg. Det betyr, som sant er, at jeg ikke har noen verdens ting med drapet å gjøre, sier han.

Hvorfor?

- Mannen min har vært plagsomt rolig i denne tiden, sier kona.

Aftenbladet møter dem i Stavanger sentrum dagen etter at siktelsen ble frafalt.

- Mens jeg har irritert meg over at politiet har trengt så lang tid, har han tatt dette helt med ro. «Jeg har ikke gjort noe. Dette vil politiet også finne ut. Bare gi dem tid», har han pleid å si, sier hun.

37-åringen ved siden av smiler.

Her er saken Aftenbladet skrev da 37-åringen ble løslatt fra varetekt: - Jeg har gjort mye rart, men hva har jeg gjort for å fortjene å bli dratt inn i dette?

Det har ikke bare vært smil det siste året.

- Nei. Det har vært tunge stunder. Vi har sett mannen som snakket både meg og to barndomsvenner inn i saken. Jeg skulle gjerne likt å vite hvorfor han gjorde akkurat det. Helt ut av det blå, som lyn fra klar himmel, blir jeg dratt inn i en av Norges-historiens mest omtalte drapssaker. Hvorfor? Det er helt surrealistisk, sier han.

Vurderer anmeldelse

37-åringen og kona har ikke mye fint å si om enkelte av partene i Tina-saken. Det var et mye omtalt lydopptak som pustet nytt liv inn i den 16 år gamle drapssaken.

- Jeg vurderer anmeldelser. Jeg vurderer også å saksøke politiet. Jeg er mildt sagt skuffet og bitter over at de lot seg rive med i denne saken. Det fantes ikke fnugg av bevis. Likevel pågriper de meg, sier 37-åringen, som vil rådføre seg med sin advokat om veien videre.

- Det siste året har ikke vært lett for meg. Samtidig vil jeg takke nære venner og arbeidsgiver som aldri har tvilt på meg, sier han.

Stort av moren

Allerede torsdag i forrige uke fikk paret indikasjoner på at saken mot 37-åringen ville bli henlagt, men først mandag morgen ble den gode nyheten bekreftet.

- Vi visste at det kom til å gå slik, men likevel var det en enorm lettelse å få den beskjeden. Nå kan vi endelig fortsette livene våre uten å ha dette hengende over oss, sier paret, som nå er bosatt i Kristiansand.

Samtidig som de er lettet og glade, tenker de på moren til Tina Jørgensen, som fortsatt ikke har fått svar på hva som skjedde med datteren den gangen for 16 år siden.

- Jeg håper virkelig at hun får disse svarene, men jeg er glad min mann ikke er den som kan gi henne dem, sier 37-åringens kone, som også har en melding til den faktiske gjerningspersonen:

- Ikke bare dreper denne personen et annet menneske. Han eller hun sitter også rolig og ser på at fire uskyldige mennesker ble beskyldt for å ha gjort det.