Det er to uker siden Wedlers planer om et forskningssenter for havbruk og sjømat, et slags IRIS for havbruksnæringen, ble kjent. På vegne av Sjømatfondet AS, et selskap under stiftelse, søkte han kommunen om å få opsjon på et 125 mål stort område på Vassøy. Eiendommen er i dag regulert til friområde, boliger og friområde.

Mer spiselig

Wedler innledet folkemøtet på Vassøy med å avvise at man trenger så store områder, at arealbehovet "bare" er 40-90 dekar. Det sentrale er at eiendommen må ha tilgang til sjøen.

Flere talere mente at denne presiseringen fikk forslaget til å framstå mer spiselig.

- Det er litt mer interessant nå. En kan ikke være uenig i at det vil være positivt med arbeidsplasser på Vassøy, sa Gunnleiv Østebø.

Kjetil Nygård var også mildere stemt enn da planene først ble kjent. Han lurte på om Wedler hadde noen planer for hvordan lokalsamfunnet skulle smøres.

Akvarium?

- Kan det bli et akvarium på Vassøy, en kafe eller et forsamlingshus, spurte han, uten å få noen konkrete løfter fra gjesten fra byen,

- Akter dere å bygge store, høye hus på østsiden av øya, ville Britt Damstuen vite.

- Det vil ikke passe inn på Vassøy, så svaret på det er nei. Bygningenes plassering og utforming vil vi komme tilbake til i en eventuell reguleringsplan, sa Wedler.

Da Wedler ble frittet ut om hvem som står bak såpass vidløftige planer som å etablere 300 til 550 forskningsarbeidsplasser på Vassøy, svarte han:

Eplekjekk

- Foreløpig er det bare meg. Jeg har satset 600.000 kroner av egen lomme på dette. Men jeg har snakket med veldig mange, og hvis dette viser seg å kunne realiseres, tror jeg de vil være med alle sammen. Flyter det ikke, kan jeg utmerket godt leve med det også. Jeg er bergenser, eplekjekk og advokat. Er det noe jeg bryr meg katten om, er det om jeg får kjeft.

Før man kommer så langt som til finansieringen, er det minst to høye hinder i veien.

Først må kommunen gi opsjon på eiendommen på Vassøy. I første runde innstilte rådmannen på å si nei, fordi et slikt reguleringsformål strider mot kommuneplanen. Kommunalutvalget valgte å utsette saken, men den kommer ventelig opp igjen i løpet av en måneds tid. Dersom prosjektet fortsatt lever, vil man måtte gjennomføre en omfattende reguleringsprosess, der lokaliseringen blir helt nøyaktig. Også der er det mange skjær i sjøen.

- Dere avgjør

- Dette kommer det ikke til å bli noe av, hvis ikke dere ønsker det, sa Wedler.

Han la imidlertid til at Vassøy har "verdens dårligste reguleringsplan" som effektivt har hindret det meste av utvikling i øysamfunnet de senere år. En stor arbeidsplass på øya vil måtte føre til en oppgradering av det meste, både infrastruktur, turområder og boligbygging.

- Men hvorfor i alle verden må det ligge på Vassøy, ville flere talere vite.

- Etter oljen er havbruk den næringen som har størst verdiskaping per arbeidsplass. Regjeringen ser for seg å seksdoble produksjonen. For å få til dette på en bærekraftig måte, trengs det enormt mye forskning. Denne type forskningsarbeidsplasser er avhengig av å ligge svært nær en by. Arbeidstakere med hvite frakker ønsker ikke å bo langt ute på landet. Derfor er Vassøy i denne sammenhengen et svært så sentralt sted, som gjør at Stavanger kan konkurrere med Bergen og Trondheim, sa Wedler.

Spleiselag

At det dreier seg om en kommunal eiendom, er heller ikke tilfeldig:

Wedlers tanke er nemlig at kommunen, interessert som den er i nye næringsbein å stå på, skal la kjøpesummen for eiendommen gå inn som en del av finansieringen av forskningsinstituttet. Resten må skaffes til veie fra private aktører.

Wedler avviste langt på vei innvendingene fra Finnøy og Rennesøy, som mener intensjonsavtalen om en storkommune styrer denne type arbeidsplasser i deres retning.

- Industriområdet på Hanasand er privat eid. Finnøy har en del næringsområder, men ingen som er egnet for dette formålet, sier Wedler.

Leder i Vassøy Beboerforening, Sigrun Torrissen, oppsummerte møtet.

- Det er tydeligvis mye som er usikkert. men vi skal følge med framover, lovet hun.