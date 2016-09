- Senk skatten, så investerer vi mer, sier et flertall av bedriftslederne

6 av 10 bedriftsledere sier at de vil investere mer dersom skattenivået for selskapsskatten reduseres. Flere piler peker nå oppover for næringslivet på Vestlandet.

18 prosent sier likevel at de har økt investeringene de siste tre månedene. 9 prosent har redusert disse.

Det er særlig bedriftene under to år som sier at redusert skattetrykk vil føre til økte investeringer. 2 av 3 av disse vestlandsbedriftene ville økt investeringene ved lette i selskapsbeskatningen. Det samme gjelde bedrifter, der den største eieren er en familie. 63 prosent av disse svarer at de ville benyttet sparte skattekroner til å investere mer. En rekke at de mest fremgangsrike bedriftene på Vestlandet er nettopp familieeide.