- Stavanger Forum er en varslet økonomisk katastrofe

Bjelland kaller nyheten om den bunnskrapte kassen i Stavanger for "en varslet økonomisk katastrofe". I et notat til kommunen fra selskapet går det fram at egenkapitalen i aksjeselskapet vil være oppspist innen januar. Stavanger Forum har derfor behov for foreløpig 15 millioner i ny kapital. Alternativet er avvikling, eller en svært redusert drift framover.

- Vi har tatt opp dette helt siden 2012, og foreslo blant annet å utsette byggingen av den siste Expo Forum-hallen. Vi visste alt da at Stavanger Forum ikke hadde rygg til å bære en slik investering. De sa selv at det de trengte på det tidspunkt var en standard utstillingshall til 80 millioner kroner. I stedet tok det helt av, da Stavanger med Høyre i spissen bestemte seg for å ta fylkets andel da de bakket ut, sier Bjelland.