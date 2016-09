For eit år sidan vart det kjent at regjeringa ville ta rekninga for eit lager for oppbevaring av Norsk oljemuseum sine gjenstandar. Måndag fekk museet besøk av olje- og energiminister Tord Lien som bekrefta at lovnaden står ved lag.

- Dette er med å skape arbeidsplassar, samtidig som vi legg til rette for å ta vare på den industrielle kulturarven, seier Lien.