Ansatte overtar bedriften – 70 arbeidsplasser reddes

Torsdag gikk bedriften konkurs, og 145 ansatte mistet jobben. 19 ansatte har nå kjøpt bedriften og sikret jobb for om lag 70 kolleger.

- Det ble akutt planlagt. Vi hev oss rundt for å få dette til. Jeg ser muligheter til å skape arbeidsplasser og hjelpe dem som ikke lenger er ansatt. Vi håper også å hente inn igjen enda flere av våre kolleger, men først må vi ha trygghet for at vi kommer til å lykkes, sier Øivind Voll.

Fire dager er gått siden bedriften han har jobbet 23 år i, gikk konkurs. Fredag kveld ble Voll en av 19 ansatte som har overtatt bedriften for å drive den videre. Møterom med tomme pizzaesker vitner om lange og hektiske arbeidsdager de siste døgnene. Det medfører at 70 av de 145 ansatte fortsatt får en jobb å gå til.