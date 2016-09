Coop vurderer antall kjeder for dagligvarer

I forbindelse med arbeidet med ny strategiplan er et av temaene om det skal kuttes i antall butikkjeder, skriver Dagens Næringsliv.

- Jeg vil ikke utelukke at det blir færre kjeder, men jeg har heller ikke sagt at vi tar ut noen kjeder. Det er for tidlig å si noe konkret, sier kjededirektør Håvard Jensen.

En konklusjon i strategiprosessen er ventet i løpet av høsten. Et moment i vurderingen er veksten i dagligvarehandel på nett, bekrefter Jensen.

Coop er Norges nest største dagligvareaktør - etter Norgesgruppen - og driver i dag omtrent 1.150 dagligvarebutikker innenfor de seks kjedene. I fjor kjøpte Coop Ica-kjeden og har etter det lagt ned 90 butikker.