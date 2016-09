Egersund-firma kjøper Ford-forhandlere i Kristiansand og Mandal

Ford-forhandleren Bay Auto med utsalg i Kristiansand og Mandal får fra 1. oktober ny eier, melder Bilnytt.no (krever abo). Det er Bilservice Egersund som overtar alle aksjene, og kjøpet omfatter driftsselskapet samt anlegget i Sørlandsparken.

Etablerer Ford Store

- Bilservice Egersund har bevist at de i løpet av kort tid har klart å bygge opp en solid Ford-virksomhet i Egersund hvor de har levert gode salgsresultater både på personbil og nyttekjøretøy. Det er gledelig for oss og våre kunder at de nå vil ta neste steg og overta ansvaret for et enda større markedsområde og etablere Ford Store i Kristiansand, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge AS, Per Gunnar Berg, i en pressemelding fra samme selskap.

- Gleder oss

- Vi er svært godt fornøyd med løsningen som legger til rette for videre vekst i samarbeidet mellom Ford Motor Norge AS, Bilservice Egersund AS og Bay Auto AS, uttaler daglig leder i Bilservice Egersund AS, Johnny Brekke, i samme pressemelding.

- Bay Auto AS er en eksklusiv Ford-forhandler med dyp forankring i lokalmiljøet med dedikerte Ford-medarbeidere som vi gleder oss til å jobbe tett sammen med, legger Brekke til.

Røinås solgt 1. september

Natvig har tidligere denne måneden solgt Hyundai- og Mazda-forhandleren Røinås Bilforretning til Automobil AS, også dette ifølge Bilnytt.no (krever abo).

Automobil, som er en av landets største bilforhandlere med et tredvetalls forhandlere i konsernet, deriblant Abrahamsens Auto, overtok alle aksjene i Røinås 1. september.

Ute av bilbransjen

Både Bay Auto og Røinås Bilforretning har vært heleide av Harald Natvig gjennom morselskapet Bil i Sør AS. Med de to salgene er Natvig ifølge Bilnytt.no nå helt ute av bilbransjen.

De eneste bilrelaterte eierskapene Fædrelandsvennen kan finne i regnskapstjenesten Proff Forvalt er det tredje og siste datterselskapet i Bil Sør, Kvikk Bilutleie, samt Parken Bilutleie som Natvig har en 75 prosent eierandel i personlig.

Fædrelandsvennen har ikke lykkes i å få noen kommentarer fra Natvig angående salgene.

Solgte for over 300 mill

Bay Auto hadde i 2015 en omsetning på 186,7 millioner kroner og et overskudd før skatt på 6,6 millioner.

Røinås Bilforretning hadde på sin side en omsetning på 123,3 millioner kroner og et overskudd før skatt på 900.000 kroner.

Det vil si at de daværende Natvig-eide bilforhandlerne totalt solgte for over 300 millioner i 2015.