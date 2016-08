Oljekrisen har rammet Rogaland med full tyngde og antall varsler om permitteringer og oppsigelser i dette fylket er over dobbelt så mange som i noe annet fylke i landet, melder Nav.

Nav Rogaland mottok varsler om oppsigelser og permitteringer av over 1000 personer i juli, en svak nedgang fra forrige måned da 1163 personer ble meldt oppsagt eller permittert.

Nesten halvparten av de mottatte varslene kommer fra gruppen industri, bergverk og utvinning, som oljebransjen sorterer under.

- Det er fortsatt usikkerhet i arbeidsmarkedet i enkelte regioner, men vi ser en gradvis bedring de fleste steder. Det er for tidlig å si at økningen har stoppet opp, men situasjonen ser lysere ut enn for noen måneder siden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte som må varsle Nav. Etaten benytter begrepet «varsler» ettersom det ikke nødvendigvis er slik at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer. (©NTB)

