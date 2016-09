- Paris-protokollen og tilleggsavtalen mellom Norge og NATO har som formål å legge til rette for forsvarssamarbeid og alliert aktivitet. Paris-protokollen innrømmer diverse fritak for avgifter og toll, så langt det er praktisk mulig - for å legge til rette for alliert aktivitet, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet til Dagsavisen.

Ifølge Forsvarsdepartementet faller aktivitet på NATOs hovedkvarter på Jåttå i Rogaland (JWC) inn under dette formålet.

Finansdepartementet har sendt Forsvarsdepartementets anmodning til Skattedirektoratet.

- Departementet vil vurdere saken nærmere så snart direktoratets vurdering foreligger, opplyser seniorrådgiver Dorte Drange i Finansdepartementets kommunikasjonsenhet.

