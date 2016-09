Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster 3 mill

Boligprisene i Stavanger steg med 1,3 prosent i august, mens de i Sandnes steg med 2,2 prosent og 2,5 prosent i Haugesund.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster kroner 3.050.00,-.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Stavanger er nå lavere enn gjennomsnittet i landet.

Holder igjen, venter på vekst

Boligprisutviklingen i Stavanger er svakere enn i de andre store norske byene og landet under ett, hvor boligprisene steg med 2,8 prosent. KOrrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent.

Eiendomsmegler Vest melder at det er 36 prosent færre boliger til salgs nå, sammenlignet med for ett år siden. Årsaken er trolig at mange boligselgere holder tilbake og håper at prisene skal stige.

- Det er vesentlig færre boliger ute for salg nå enn for ett år siden og balansen mellom tilbud og etterspørsel bidrar sterkt til at det nå ser ut til å være en mye bedre dynamikk i boligmarkedet i regionen, sier Salgsdirektør i Eiendomsmegler Vest, Ole Morten Dreyer.

Proppen løsnet i Sandnes

I følge DNB Eiendom var det en prisstigning på 2,2 prosent i Sandnes og 2,5 i Haugesund i august.

Rune Ree er daglig leder hos DNB Eiendom, avdeling Jæren tror boligprisene i sørfylket nå er på bånn.

-Nå blir ikke prisene lavere. Nye leiligheter selges uten fortjeneste. For dem som jakter på bolig, er det løp og kjøp nå, sier Rune Ree.

Han er temmelig sikker på at bunnivået er nådd, men vet ikke hvor lang tid det vil ta før prisene kryper oppover igjen.

-Vi skal nok tilbake til det prisnivået vi var på før oljekrisa satte inn, men vi vet ikke hvor lang tid det tar, sier han.

I Sandnes stiger prisene for august mer enn i Stavanger. Rune Ree tror det er proppen som endelig har løsnet.

-Sandnes har nok merket disse tidene hardest i vår region, sier Rune Ree.

-Det har til tider vært full stopp. Nå er det som om et vakuum har sluppet taket.

Det er likevel ikke fritt for at det har bygget seg opp en del boliger i markedet mens proppen satt i, som det nå fortsatt vil ta litt tid å få solgt unna.

Lenger sør på Jæren har det vært gått driv i boligmarkedet gjennom hele sommeren. Omsetningstiden er fortsatt lang, men prisnivået holder jeg rimelig jevnt, sier Ree.

Taper på rekkehussalg

Det er nye leiligheter og rekkehus som har vært vanskeligst å selge. De som kjøpte rekkehus fra 2012 og 2013, har frem til nå måttet være glade for om de får pengene tilbake, og mange har ikke fått anledning til å kjøpe seg opp i størrelse, da hele egenkapitalen er tapt. De som derimot likevel har egenkapitalen har kunnet handle gode kjøp over tid nå, de har fått samme rabatten i kjøp som tapt verdi på egen bolig.

Nye leiligheter har redusert utsalgsprisen så mye mange steder at mye og kanskje all fortjeneste for utbygger er tapt.

-Små leiligheter har vært blytungt lenge. Nå ser vi en bedring i etterspørselen her, utnytt situasjonen og kjøp nå.

Nyetablerte er tilbake i markedet etter å ha sittet stille i foreldres sokkelleilighet i en periode. Både boligselgere og banker merker nå at interessent blant førstegangsetablerere er tilbake.

Attraktive eneboliger i populære boligområder har imidlertid holdt seg godt prismessig gjennom turbulensen.

Fall det siste året

I Stavanger har boligprisene falt med 6,2 prosent de siste 12 månedene. Regionen har en svakere boligprisutvikling enn Norge for øvrig, hvor boligprisene har steget med 9,1 prosent siste 12 måneder.

I 2016 er det bare Stavanger av de store norske byene som har negativ prisutvikling. Boligprisene i oljebyen har falt med 5 prosent hittil i år, mens i hovedstaden har boligprisene steget med 11,1 prosent hittil i år.

I Stavanger må vi tilbake til 2010 og 2011 for å oppleve tilsvarende vekst som Oslo har i år. Den gang for fem-seks år siden hadde imidlertid Bergen og Trondheim samme boligprisvekst, mens Oslo lå like bak. Nå ligger Stavanger alene på minus, mens Bergen og Trondheim har prisøkning på 3,6 og 5,4 prosent hittil i år.

Bare Kristiansand har lavere kvadratmeterpris enn Stavanger. I Oslo er den nær dobbelt så høy:

Stavanger: 36.702 kroner per kvadratmeter

36.702 kroner per kvadratmeter Oslo: 69.616 kroner per kvadratmeter

69.616 kroner per kvadratmeter Bergen: 41.598 kroner per kvadratmeter

41.598 kroner per kvadratmeter Trondheim: 43.910 kroner per kvadratmeter

43.910 kroner per kvadratmeter Kristiansand: 30.640 kroner per kvadratmeter

30.640 kroner per kvadratmeter Tromsø: 43.391 kroner per kvadratmeter

43.391 kroner per kvadratmeter Norge samlet: 40.800 kroner per kvadratmeter

Gjennomsnittlig, total boligpris - medianmåling:

Stavanger: 3,0 mill

Oslo: 3,8 mill

Bergen: 2,8 mill

Trondheim: 2,9 mill

Kristiansand: 2,4 mill

Tromsø: 3.1 mill

Norge samlet: 2,9 mill

Det ble solgt 213 boliger i Stavanger sist måned, en økning på 30,7 prosent sammenlignet med august i fjor. Hittil i 2016 er det solgt 17,1 prosent færre boliger enn i tilsvarende periode i 2015.

Ved utgangen av måneden var det 556 boliger til salgs, noe som er 35,7 prosent færre enn for ett år siden.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 100 dager, mot 37 dager i landet under ett.

På landsbasis

Boligprisene steg med 1,1 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall fra Eiendom Norge. Det siste året har prisene steget med 9,1 prosent.

Boligprisene steg 2,8 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent fra forrige måned.

Sterkere enn ventet

– Som forventet ble det en sterk boligprisutvikling i august. Prisveksten er imidlertid sterkere enn tidligere år, og det har vært boligprisvekst i alle deler av landet, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble i august solgt 8.628 bruktboliger, en økning på 8,2 prosent sammenlignet med august 2015.

I august 2016 var boligprisene 9,1 prosent høyere enn i august 2015. I juli var årsprisveksten på 8,8 prosent. Dette er et landsgjennomsnitt og det er store forskjeller fra et opphetet boligmarket på Østlandet og et oljenedkjølt boligmarked på Sør-Vestlandet.

Rogaland

Signe Christine Urdal

Ifølge Næringsforeningen i Stavanger-regionen, er boligmarkedet i Rogaland på vei opp igjen. Tall fra august viser en oppgang på 20-25 prosent, sammenlignet med august i fjor.

- Statistikken for Stavanger viser at det ble solgt 216 boliger i kommunen i august i år, mot 168 i august i fjor. Til sammenlikning var toppomsetningen for noen år tilbake 245 boliger. Dette er svært positivt, sier Rune Bertelsen i Eiendomsmegler 1 til Rosenkilden.

Ifølge den ferske statistikken for august er gjennomsnitt kvadratmeterpris 36 800. I vår var kvadratmeterprisen under 36 000 kroner.

- Omsetningstiden er fortsatt høy, men det skyldes i første rekke et etterslep av mange boliger som har ligget ute på markedet i et halvt år og lenger. Disse boligene er nå solgt. Vi ser at de nye boligene som legges ut for salg har en langt kortere omsetningstid og mange av dem går svært raskt, sier Bertelsen.

Høyere priser enn Norges Bank har planlagt

Norges Bank har antatt et kvartalssnitt på 7,3 prosent for tredje kvartal.

Dermed har boligprisveksten vist seg å være sterkere enn Norges Bank har lagt til grunn.

- Inn mot det kommende rentemøtet er det bare å legge til grunn at boligprisveksten er en del høyere enn hva Norges Bank finner komfortabelt, skrev Handelsbanken Capital Markets i dagens morgenrapport, sendt ut før rapporten om den kraftige augustveksten ble lagt frem.