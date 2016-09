Hurra, ONS ble nest best besøkte gjennom tidene

65.718 besøkende var innom oljemessa 2016. Det er 27.000 færre enn sist, men likevel den nest beste oljemessa gjennom tidene.

Det er ellevill begeistring over besøkstallene.

-Hurra, sier kommunikasjonssjef Line Grønhaug.

Oljemessegeneral Leif Johan Sevland puser lettet ut. Etter «all time high» med 92.000 besøkende på oljemessa for to år siden, var forventningspresset stort foran årets arrangement, midt i oljekrisa.

Kostnadskuttene i oljebransjen skapte også skapt stor usikkerhet om oppslutningen til årets arrangement. Nå kan Sevland konstatere at ONS 2016 ble den nest største på 42 år. Besøkstallet ligger over besøkstallene i 2012: Da var tallet på registrerte besøkende 60.000.

Antall utstillere: 1241 fra 40 land.

Ungdomsarrangementet hadde 2100 deltakere

Konferansen hadde 800 deltakere daglig.

Summiten hadde 100 toppledere, fra regjeringer, selskaper og akademia.

Drosje og buss

Drosjene har hatt sine mest inntektsbringende dager på et par år, melder Svein Svimbil i Stavanger Taxi.

- 200 biler har til sammen kjørt 6000 turer per døgn. De fleste turene gikk til og fra sentrum, Sola og Forus, sier Svimbil.

Han tror drosjenæringen har klart å holde tritt med etterspørselen, slik at det sjelden var lenge å vente på en bil.

Nedgangen fra forrige ONS anslår Svimbil til om lag 10 prosent.

- Det var jo ventet, men nedgangen var mindre enn vi hadde trodd.

Spent i forkant

- Vi var veldig spente i forkant. Vi har sjekket besøkstallene våre oftere enn Aftenbladet.no, sier administrerende direktør i ONS, Leif Johan Sevland på oljemessas siste dag.

Usikkerheten om omslutning, besøkstall og suksess, har vært større enn på mange, mange år. Fasiten gikk de ikke ut med før torsdag ettermiddag, da tellemaskinene var dobbeltsjekket.

- Da vi begynte å planlegge ONS 2016 for to år siden, så verden helt annerledes ut. Det har vært mange utfordringer underveis. Det har vært ekstremt krevende, fastslår oljemessesjefen.

- Men det ble veldig bra.

Det er ikke fritt for at lettelsen ligger utenpå den nesten to meter høye oljemessesjefen etter fire maratondager med jobb og representasjon døgnet rundt. Han har servert pølser til 2500 stand-rigge-arbeidere, tatt imot Kronprins Haakon og drukket et utall kaffekopper med utstillere og foredragsholdere fra store oljeselskaper og statsledere fra alle verdenshjørner.

Stolt sjef

Nå er han bare sprekkeferdig av stolthet på vegne av hele ONS-teamet. Faste medarbeidere teller 12-15, som har jobbet døgnet rundt i mange uker.

Leif Johan Sevland har tatt en pause fra det overfylte fornybar-arrangementet under siste dag av ONS, torsdag, for å snakke med Aftenbladet. Samtidig bæres det inn flere stoler og bord til alle som vil lytte til foredragene og delta i debattene om fornybar energi og dens plass i framtida.

Tidligere på dagen har han tatt imot 200 ungdomsskoleelever som er på ONS sin innovasjonscamp og skal konkurrere i å finne de beste framtidsløsningene Arrangementet har vært veldig populært og har hatt høy oppslutning de siste oljemessene. Sevland er spesielt for nøyd med at de klarer å engasjere ungdommene helt ned i ungdomsskolen, og ikke minst at interessen fortsatt er stor.

- Ungdommene skal utfordre oljebransjen på framtidens løsninger, og det gleder jeg meg til, sier Sevland.

Oppsummeringen viser at det kom 1300 utstillere, som er samme antall som for to år siden. Messeområdet var like stort som sist, og strakk seg over 24.000 kvadratmeter fra Vikinghallen, IMI, Idrettshallene, ishallene og Clarion Energyhotellet.

Bredere faglig

Faglig sett har arrangementet vært større og bedre enn noen gang tidligere. Sevland forteller om tilbakemeldinger fra besøkende og slår fast at ONS og Stavanger har plassert seg i den geopolitiske toppen med sitt stjernespekkede program på konferanse, summit, tekniske sesjoner og grønne avdeling.

Annethvert år i fire tiår har oljebransjefolk rettet nesa mot Stavanger. Betydningen dette har for regionen er større enn noen gang, på grunn av det faglige nivået på programmet og folkene de tiltrekker seg.

- Toppene som kommer for å holde innlegg, blir igjen i flere dager fordi det er så mye annet interessant de vil ha med seg. Det er ikke slik at de holder innlegget sitt og reiser igjen, sier Sevland.

Men han stopper ikke der:

- I 2018 skal vi bli enda bedre. de som deltok i år og ble gledelig overrasket over kvaliteten og vivået, skal bli enda mer begeistret neste år, sier sevland.

Men ONS Norway blir liggende på is. Arrangementet ble avlyst i 2015 på grunn av lav oppslutning.

- Vi ses i 2018, sier Leif Johan Sevland.