- Jeg mener vi bør gå inn for nasjonale minstekrav til kvalitet i skolefritidsordningen. I dag er det store kvalitetsforskjeller fra skole til skole og fra kommune til kommune, sier Oslo Høyres Saida Begum til NTB.

Som fraksjonsleder for Høyre i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret er hun heltidspolitiker i hovedstaden. Nå håper Begum at programkomiteen under kunnskapsministerens ledelse ser behovet for et kvalitetsløft i SFO.