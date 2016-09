Flyselskapet KLM lover å trappe opp igjen fra fire til fem daglige flyvninger fra Sola fra mars 2017. Flyselskapet vil benytte seg av at konkurrentene har trappet ned og satser på en ny opptur.

En bekymret lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen skrev et brev til ordførerne i regionen og varslet at det kommende året kan bli svært utfordrende for Avinor på Stavanger Lufthavn, Sola.

Situasjonen på flyplassen har lenge gjenspeilet utfordringene som hele regionen har. Nedgangen i trafikken har vært markant.