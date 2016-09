Lunds Tivoli ilagt karantene på to år

Politiet mistenker at Lunds Tivoli, som har forretningsadresse på Ålgård, i en årrekke har brutt loven ved å jukse i sin bruk av såkalte tredjelandsborgere. Et tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet og LOs sommerpatrulje i fjor sommer, skal ha avdekket at Rogaland Fritidspark, ofte kalt Kongeparken, benyttet seg av tredjelandsarbeidere ansatt i Lunds Tivoli. Tredjelandsborgere er personer med statsborgerskap i land utenfor EU og EØS.

Disse arbeiderne hadde fått innvilget midlertidig arbeidstillatelse på et omreisende tivoli. De hadde med andre ord ikke arbeidstillatelse i Kongeparken.