Lyse-styret støtter Espedal

Reinert Kverneland er ordfører i Time kommune og nestleder i styret Lyse AS.

Ane Mari Braut Nese, ordfører i Klepp og leder av bedriftsforsamlingen Lyse AS.

Samlet styre bak vurdering av bud

Dagens Næringsliv (DN) har i dag, onsdag et oppslag om at konsernstyret i Lyse ikke orienterte eierne om et bud på den samlede televirksomheten.

Budet skal vært på 10 milliarder kroner for Lyses Telekom-virksomhet, som er bredbåd og Altibox. Deloitte har verdsatt selskapets telekomvirksomhet til 12,5-13 milliarder kroner.

Lars Idar Waage

- Budet var uinvitert, og det var verken finansielt eller strategisk interessant. Derfor var et samlet styre enige om at dette ikke var noe å gå videre til eierne med selv om det isolert sett dreier seg om store summer. Det er viktig for meg å presisere at styret var helt samstemmig, sier Reinert Kverneland som er nestleder i Lyses styre i en melding.

Han mener at DN i sine oppslag og vinkling har en overdreven fokusering på styreleder Harald Espedals person og funksjon.

Uenig med ordføreren

Lederen av Lyses bedriftsforsamling, Ane Mari Braut Nese, sier at hun er uenig med Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø som mener at hun som representant for største eier burde vært orientert om budet.

- I Lyses styrende dokumenter går det klart fram at alle aksjonærene, de 16 kommunene med Stavanger som den største og Kvitsøy den minste, skal likebehandles, framholder Braut Nese som møter som observatør i konsernstyret.

Kverneland sier at det er gledelig og tilfredsstillende at den langsiktige industrielle strategien som eierne har meislet ut, har lykkes i så stor grad at eksterne interessenter vurderer forretningsvirksomheten som attraktiv.

Innenfor mandatet

- Styret vurderer fra sak til sak om det er aktuelt å kontakte eierne spesielt, ut over den informasjon som gis i eiermøtene – det vil i så tilfelle gjelde for bud som vurderes å være ekstraordinært gode. Eierne har i eiermøter blitt orientert om at styret jevnlig mottar meldinger om interesse for kjøp av virksomheter eller bud på disse, sier Kverneland.

Styre og ledelse forholder seg til den strategien som er nedfelt i Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Lyse, senest inntatt i Styrets melding til eierne 2016:

«Lyses aksjonærer legger til grunn et langsiktig, industrielt perspektiv for utviklingen av konsernet og der lønnsomhet og avkastning fra virksomheten prioriteres høyt.»

Eierne er også godt kjent med verdiene i Lyse: Eierne har bedt om at det annethvert år foretas en verdivurdering av hele konsernet og der de enkelte segmenter verdsettes for seg.

Konsernstyret behandler fortløpende kjøp og salg av virksomheter. Det største salget var nedsalg av eierskapet i SkanGas AS, der det etter en strukturert prosess med flere interessenter ble solgt 51 prosent av aksjene til finske Gasum. Senere er også LNG-fabrikken i Risavika avhendet. Begge salgene ga god gevinst.

