NSB har så høye pensjonsutgifter at de kan bli utkonkurrert når strekningen lyses ut på anbud. Det mener Norsk Jernbaneforum som krever at staten trår til.

NSB skal konkurrere med andre selskaper når Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen lyses ut på anbud i 2017. Anbudsrunden kan ende med at NSB blir utkonkurrert.

- Slik det ser ut nå, vil kostnadene bli så høye at vi vanskelig kan se for oss at selskapet når fram i en konkurransesituasjon, sier Jane B. Sæthre, nesteleder i Norsk Jernbaneforbund som organiserer ansatte i NSB, til Fædrelandsvennen.