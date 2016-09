Skatteklagenemda åpner på Forus i dag. 40 ansatte får kontorsted i Stavanger og målet er økt rettsikkerhet for norske skattebetalere.

Det er Fremskrittspartiets flaggsak som blir en realitet når Skatteklagenemnda i dag, tirsdag, åpner dørene i Stavanger. Den nye nemnda ble etablert etter at den gamle ordningen ble kritisert for å sitte med for lite fagkompetanse. Skatteklagenemnda skal være faglig uavhengig av Skatteetaten.

Nemnda skal ha kontorer på Forus i 2020 Park-bygget ved gamle Tau bryggeri. Et 40-talls ansatte skal betjene klagesakene.