Nå er det (kanskje) grunn til optimisme

Enten er økonomien i bedriftene i Rogaland på vei opp, eller så står vi foran et konkursras. Kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode ser tegn på begge deler, men velger å være positiv.

Hordaland er det fylket med flest konkurser og tvangsavviklinger hittil i år med 42,9 prosent, mens det er overraskende at Rogaland kun har 8 prosent økning til nå i 2016. Det er en økning i konkurser som er omtrent på nivå med landsgjennomsnittet.

Nær 40.000 arbeidsplasser er registrert kuttet de siste to årene, knyttet til oljeindustrien. Reelt er mange flere jobber blitt borte, siden mange tusen gjestearbeidere har reist hjem uten å registrere seg som arbeidssøkere.

Grunn til optimisme

– Dette viser at problemene i Rogaland resulterer mer i redusert bemanning i eksisterende bedrifter enn at antallet konkurser øker dramatisk. Dette bør gi en forsiktig optimisme for framtiden i Rogaland, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Antall konkurser og tvangsavviklinger økte sterkt i Rogaland i august i år. Økningen var på hele 71,4 prosent sammenlignet med august i fjor. det viiser tall fra Bisnode som leverer kreditt- og markedsdata.

Likevel har det ikke vært større økning i Rogaland enn ellers i landet hittil i år. Rogaland har hatt en økning på 8 prosent i årets første åtte måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Men himmelen er ikke helt uten skyer.

Nå kommer konkursene

– I månedene juni og august ser vi en sterk økning i konkurser og tvangsavviklinger. Det kan tyde på en begynnende trend for deler av næringslivet i Rogaland som ikke er noe hyggelig, sier Ruud i Bisnode.

I august ble 48 bedrifter i Rogaland slått konkurs eller tvangsavviklet. Det er 20 mer enn i august 2015.

Hittil i år er 3063 bedrifter slått konkurs og 1021 bedrifter tvangsoppløst på landsbasis. Det er en økning på 5,6 prosent for konkurser og hele 14,6 prosent for tvangsavviklinger sammenlignet med samme periode i fjor.

Samlet blir økningen 7,7 prosent viser Bisnode-tallene.

– Den store økningen i konkurser vi har sett de siste månedene kan lett gi ringvirkninger som fører til at andre bedrifter taper penger og selv risikerer konkurs. Det er derfor svært viktig at bedrifter følger med på sine kunder og leverandører i forhold til konkursrisiko, advarer Ruud.

Flest i servering og bygging

På landsbasis er det er Hotell og Restaurant-bransjen med økning på 28,2 prosent og Bygg- og anleggsbransjen med økning på 13,3 prosent som sliter mest. ­

– Dette er et paradoks når vi ellers hører at norske hoteller og restauranter har hatt gleden av en svak norsk krone og økt turisme, samt at byggebransjen opplever høye boligpriser og stor etterspørsel, sier Ruud.

Både innen tjenesteytende næringer og eiendom er det også flere konkurser enn i fjor, med økning på henholdsvis 12,2 og 8 prosent. I jordbruk, skogbruk og fiske er det en nedgang i antall konkurser hittil i år på 17,6 prosent, og både industri og detaljhandel opplever færre konkurser enn i samme periode i 2015.