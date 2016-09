Nå går SAS så det griner

Ikke rart SAS-sjef Rickard Gustafson er fornøyd med tingenes tilstand i selskapet akkurat nå:

Tredje kvartal viste et resultat før skatt på 1.036 milliarder svenske kroner, skriver Aftenposten.

– Hvis vi justerer for pilotstreiken i Sverige i juni, er resultatet drøyt 140 millioner kroner bedre enn samme periode forrige år. Resultatet kommer som følge av økte inntekter ved at flere reiser med SAS, men påvirkes positivt også som følge av de lave oljeprisene, sier konsernsjef Gustafson.

Vil gå i pluss for hele året

Gevinsten fra lav oljepris spises imidlertid delvis opp av en sterk dollar og høye tekniske vedlikeholdskostnader.

Han mener at kvartalet viser at strategien med fokus på dem som reiser ofte med fly fungerer. I tredje kvartal økte passasjertallet med 226.000 reisende, og antall Eurobonus-medlemmer økte med 120.000 til 4,5 millioner.

Hvis intet uforutsett inntreffer, mener Gustafson at året 2015/2016 (SAS har avvikende regnskapsår), skal gå ut i pluss - slik selskapet har varslet tidligere.

LES OGSÅ Flere reiste med Norwegian enn SAS i august

Tøffe konkurranseforhold

SAS’ norske konserndiektør, Eivind Roald, inrømmer av markedet er tøft fremdeles, og at det presser hardt på økonomien. Flere av de store europeiske flyselskapene - Ryanair, Lufthansa og Air France - har allerede vært ute og varslet redusert resultat for 2016 som følge av prisfall og svikt i etterspørselen etter fløybilletter.

Hos SAS er situsjonen litt lysere:

– Vi er fornøyd med at vi gjør et milliardoverskudd i en tøff konkurransesituasjon. Vi er glad for at SAS-produkter blir godt tatt imot i markedet, og det er hyggelig å se at vi har så mange kunder som er fornøyd, sier Roald til NTB.

LES OGSÅ:

Sterke passasjertall for Norwegian

KLM lover flere avganger fra Sola i 2017