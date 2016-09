Nei, du får ikke en gratis flyreise ved å dele denne

Tirsdag formiddag er det flere facebookbrukere som har delt denne på veggen sin - i håp om en gratis flyreise.

Men SAS advarer: Dette er spredd fra en falsk hjemmeside og har ikke noe med SAS å gjøre.

- Vi har fått et stort antall henvendelser fra kunder som undres over om dette er riktig. De fleste forstår nok at dette er spam, men det er tragisk at noen forsøker å lure folk på denne måten, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, til Aftenbladet.

Han opplyser at det ikke er første gang selskapets navn blir misbrukt til spam og svindel.

- Det skjer fra tid til annen og er utrolig kjedelig. Folkene våre som jobber med IT-sikkerhet forsøker å finne ut hvem som står bak, sier Johansen.

Johansen har en klar oppfordring til forbrukerne:

- Ikke klikk dere inn på denne lenka og ikke del den. Den er falsk, sier Johansen.

