Før siste dag er det alt klart at ONS har gitt et etterlengtet oppsving, både for byens hoteller, restauranter og taxisjåfører. Driftssjef Iselin Lokøen ved Gaffel og Karaffel forteller om fullt hus i restauranthuset hver eneste dag denne uken.

Fullt i fire etasjer

- Vi har hatt fulle selskapslokaler i de tre øverste etasjene. I tillegg har restauranten vært helt full. Vi har mange bookinger ut uken og i helgen også. Så for oss er ikke ONS slutt ennå. Vi er veldig fornøyd, sier Lokøen.

Også Ståle Mørch, daglig leder innen både bar og restaurant i Stavanger, melder om godt besøk under ONS.

Holder litt igjen

- Det har vært mye folk og det er veldig bra. Samtidig merker jeg klar forskjell fra tidligere ONS-arrangementer. Det er ikke den samme flyten lenger, sier Mørch.

- Og det betyr?

- De som bestiller er mer tilbakeholdne, og er mer opptatt av å få fornuftige priser. Det er forståelig, det. Jeg hadde ikke ventet noe annet i dagens situasjon, sier Mørch.

Leif Harald Rye, styreleder i Stavanger Taxi melder om mange blide kolleger under ONS.

Dobbelt opp

- Vi er veldig godt fornøyd med trafikken under ONS. Personlig har jeg kjørt inn dobbelt så mye som jeg gjorde på tilsvarende dager i fjor. Det tror jeg er gjengs for de fleste, sier Rye.

- Det blir hevdet at det ikke er så mye tips å få som tidligere?

- Den endringen skjedde for mange år siden, da folk begynte å betale med kort. Før, da det gikk i kontanter, rundet kunden gjerne av oppover. I dag utgjør tips bare omtrent en promille av årsomsetningen, sier Rye.

- Dere har hatt noen dager med mye kjøring. Fredag er det tilbake til hverdagen?

- Det kan du si. Samtidig håper vi at ONS kan være starten på en ny oppgang. Det er flere positive nyheter, både om nytt funn i Nordsjøen og om oljeselskap som gjennom kostnadskutt greier å gjøre felt lønnsomme. Håpet er at noe av dette også gir økt aktivitet i vår bransje og for hotellene, sier Rye.

Ikke slutt ennå

Line Grønhaug, kommunikasjonsdirektør ONS vil foreløpig ikke ut med nøkkeltallene for oljemessen. Hvor mange utstillere og fremfor alt: Hvor mange besøkende.

- For to år siden hadde dere 91.682 besøkende inenfor portene. Greier dere å slå dette tallet i år?

- Det vet jeg ikke. Tallene er ikke klare ennå. Vi går uansett ikke ut med noe tall før ONS er over, og vi skal gjennomføre flere arrangementer også torsdag. Det er fortsatt mulig å se utstillingen. Det jeg kan si er at det har vært veldig godt besøk de to siste dagene og veldig fornøyde utstillere. Det har vært fullt i gangene og pressekonferanser om nye kontrakter på standene. Det beste som kan skje er jo at folk faktisk gjør business her, sier Grønhaug.

Holder stillingen

Utstillingsarealet er det samme som for to år siden, om lag 24.000 kvadratmeter, 3000 kvadratmeter mer enn i 2012. I år er også Vikinghallen tatt i bruk for første gang, noe som har vært en suksess, ifølge Grønhaug.