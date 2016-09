Flere av Stavangers mest kjente utesteder forsvinner etter at Arne Joakimsen-selskapet Strandgatens Restaurantdrift AS tirsdag morgen begjærer oppbud (konkurs). 34 ansatte mister jobbene sine som følge av at utelivsselskapet nå havner i tingretten.

Om oljenedturen i restaurantbransjen: