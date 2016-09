Transportklagenemnda: - Flypassasjeravgiften kan kreves etterbetalt

I en uttalelse fra Transportklagenemnda heter det at de har mottatt flere henvendelser og klager fra passasjerer som kjøpte billetter før passasjeravgiften ble innført til flyginger med avgang etter at avgiften trådte i kraft.

Flere har lurt på om flyselskapene har anledning til å kreve slik etterbetaling. I en enstemmig uttalelse skriver Transportklagenemnda for fly at den er av den oppfatning «at flyselskapene under den gitte forutsetning har anledning til å kreve etterbetaling av passasjeravgiften.»

Nemnda viser også til at det under flyselskapenes vilkår er tatt inn bestemmelser om at passasjerer må betale skatter og avgifter som pålegges av det offentlige.

