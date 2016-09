Et av verdens største industrikonsern, tyske Würth, tror på opptur for regionen, har investert i nybygg på Bryne og leverer lagerløsninger som skal gi partnerne store besparelser.

- Vi utvider, satser og signaliserer at vi venter framgang for området og hele Sør-Vestlandet, selv om det har buttet imot en stund, forteller administrerende direktør for Würth Group Norge, Svein Oftedal, til Aftenbladet.

