Arve Kambe (H) gir seg på Stortinget

Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) varsler på Facebook fredag at han fredag har gitt beskjed til nominasjonskomiteen i Rogaland Høyre om at han ikke ønsker gjenvalg for en ny periode på Stortinget.

Det løser en kinkig situasjon for fylkespartiet og ikke minst Haugesund Høyre som på et eller annet tidspunkt måtte ha fattet et valg mellom Kambe og stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) som den ønskede representanten fra Haugesund og Nordfylket.

"Å være stortingsrepresentant er et privilegium og et tillitsverv med svært stort ansvar. Jeg er sikker på at Rogaland Høyre vil sette sammen et godt lag til neste stortingsvalg. At jeg trekker meg, gjør det mer oversiktlig for Høyre-foreningene i regionen å fokusere på nye kandidater", skriver Kambe.

– Bedt om å fortsette

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget skriver at svært mange har i løpet av sommeren bedt ham om å fortsette:

"Det har gjort stort inntrykk på meg og gjort denne beslutningen mye vanskeligere. Veronica og familien min har latt beslutningen være min og deres støtte har jeg uansett. Min vurdering er at hvis jeg skulle blitt valgt inn for en ny periode, og i praksis da 12 år på Stortinget, så frykter jeg at jeg dermed gror fast og ender opp med ytterligere en periode, som da blir 16 år. Det synes jeg er for lenge."

Fram til nå har rivalene Kambe og Stensland begge kjempet for en 3. plass på stortingslisten til Rogaland Høyre, bak Bent Høie og Tina Bru, og mot en 5. plass ingen av dem vil ha.

Rivaliseringen har vært et samtaleemne spesielt i, men også utenfor partiet.

Valgthrilleren i Høyre: Idyllen sprekker

Siri Meling har allerede takket for seg i en prosess som har blitt stadig mer intensivert siden Høyre-landsmøtet i april.

Aftenbladet skrev i mai at enten Kambe eller Stensland måtte ut av Stortinget i det som da lå an til å bli en skikkelig valgthriller.

Nå har Rogaland Høyre tilsynelatende unngått at et luksusproblem blir en opprivende konflikt.

Overfor Haugesunds Avis avviser Kambe at en eventuell kampvotering mot Stensland er årsaken til beslutningen hans.

– Nei, det er det ikke, sier 41-åringen til avisen som omtalte beslutningen først.

Vil kjempe for Erna Solberg

Etter å ha blitt tatt under vingen til Jan Tore Sanner (H) i 2009, ble Kambe leder for arbeids- og sosialkomiteen i 2013.

"Å pendle mellom to byer, Haugesund og Oslo har gått veldig greit. De to siste årene har også Kristiansand blitt en del av min hverdag. Dermed pendler jeg nå mellom tre steder, i tillegg til en rekke reiser i innland og utland i forbindelse med mitt verv som stortingsrepresentant for Rogaland Høyre. Det gjør det mer krevende både for meg og alle involverte", skriver han.

"Det medfører også redusert kontakt med min valgkrets fordi jeg er mindre hjemme i Haugesund-regionen og Rogaland enn tidligere. Der jeg før oftere kunne delta på møter, har jeg i stedet måtte kommunisere på andre måter."

"Jeg er i dag 41 år og har allerede fått æren og gleden av å representere Haugesund-regionen, Rogaland og Høyre på Stortinget i to perioder. Jeg har siden jul tenkt mye om jeg ønsker å binde meg for ytterligere fire år. Det er fortsatt litt over et helt år igjen av min periode som stortingsrepresentant. Det året skal jeg bruke svært godt på vegne av de som har stemt Høyre og på meg. Jeg skal være med på laget som sikrer at Erna fortsetter som statsminister med et borgerlig flertall på Stortinget i 2017."

Kambe varsler at han fra oktober 2017 dermed skal tilbake til arbeidslivet.

"Jeg vil bruke god tid og holder alle dører åpne for hva fremtiden vil bringe", skriver han.