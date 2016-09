Som BT har skrevet om tidligere, er forhandlingsdelegasjonene fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland i full gang med forhandlingene som skal munne frem i en intensjonsavtale om sammenslåing.

Målet er at de tre fylkene skal bli en én felles region på Vestlandet, med nesten 1,1 millioner innbyggere, skriver bt.no.

Fakta: Dette kan bli én region Sogn og Fjordane: 109.530 innbyggere. 18.619 kvadratkilometer. Fylkessete i Leikanger. Gjeldsgrad (Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter): 70,9 Hordaland: 516.497 innbyggere. 15.437 kvadratkilometer. Fylkessete i Bergen. Gjeldsgrad: 101,6 Rogaland: 470.175 innbyggere. 9377 kvadratkilometer. Fylkessete i Stavanger. Gjeldsgrad: 90,6 Til sammen vil en region av disse tre få 1.096.202 innbyggere, som er nesten hver femte nordmann.

Øks, krone, kors og fjord

Denne uken har delegasjonene, ledet av de tre fylkesordførerne, hatt møter på Sola i Rogaland. Der ble i hvert fall én viktig beslutning tatt, melder de i en pressemelding.

Navnet på den mulige nye vestlandsregionen er nemlig bestemt. Og det ble.... «Vestlandsregionen»!

– Forhandlingene fortsetter i det gode sporet som ble etablert i første møtet mellom forhandlingsutvalgene, sier de tre fylkesordførerene Anne Gine Hestetun, Solveig Ege Tengesdal og Jenny Følling i en pressemelding.

Utvalgene har også blitt enige om at det må lages et helt nytt symbol for den planlagte regionen. I dag har fylkene hvert sitt fylkesvåpen: Hordaland har to økser og en krone, Rogaland har et kors, mens Sogn og Fjordanes mer abstrakte fylkesvåpen skal symbolisere de tre store fjordene i fylket: Nordfjord, Sunnfjord og Sognefjorden.

Det blir vanskelig å forene alt dette i ett nytt symbol, så dermed vil regionen tenke helt nytt.

Nei til parlamentarisme

Mens det første forhandlingsmøtet på Solstrand i stor grad ble brukt til å legge pengene på bordet, i form av å få oversikt over de ulike fylkenes verdier og gjeld, har forhandlingene på Sola dreid seg mye om politisk styreform, inndeling i valgkretser og representasjon i et regionsting.

De tre utvalgene ønsker å ta vare på formannsskapsmodellen som styringsform. Det betyr at det ikke blir en såkalt parlamentarisme, det vil si en styringsform der et flertall på tinget velger en «regjering» som er den utøvende, daglige makten.

Ifølge pressemeldingen har også fordelingen av arbeidsoppgaver og plassering av politisk og administrativ ledelse av regionen vært et tema denne uken, men dette må fortsette på neste forhandlingsmøte.

Avgjøres før jul

Onsdag 7. september skal representanter fra de tre fylkene møte kommunalminister Jan Tore Sanner.

– Det er viktig for oss å få avklart viktige og sentrale spørsmål, blant annet hvilke oppgaver som kan bli lagt til nye folkevalgte regioner, uttaler de tre fylkesordførerne i en pressemelding.

Forhandlingene blir avsluttet i Førde 14. og 15. september. Målet er å bli enige om en intensjonsplan som kan danne grunnlag for en ny Vestlandsregion. Men planen skal opp til politisk behandling i de tre fylkestingene, først i oktober, og deretter i revidert utgave i desember.

Så får vi se om vi skal stemme på et eget vestlandsting i lokalvalget 2019, eller om også dette forsøket på å lage regioner fisler ut.

