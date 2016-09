SISTE: Det er nå enighet om en intensjonsplan. Nynorsk-biten blir stående. Det samme gjør Fylkesmannen til Sogn og Fjordane. To fond blir til ett og taket for verdien på fondet senkes fra 2 milliarder til 1,5 milliarder for fondet som skal styres av regiontinget. Pengene skal gå til investeringer eller drift i det eksisterende Sogn og Fjordane.

- Jeg mener at vi har noe som har innhold og er solid nok til at dette kan bli godtatt, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).