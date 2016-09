Høyre strammer inn i nytt programforslag

- Du kan ikke ta dette programforslaget og si at Høyre går mot høyre eller Høyre går mot sentrum. Vi gjør noen endringer, og det varierer på ulike områder i hvilken retning vi går, sier programkomiteens leder Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Endret trusselbilde, omstilling og bærekraftig velferd var overskriftene da Røe Isaksen og programkomiteens nestleder Nikolai Astrup la fram forslaget i kinosalen på Forskningsparken i Oslo onsdag.

Må holde igjen

Røe Isaksen oppsummerer de viktigste endringene slik:

- Vi er klarere på en streng og forutsigbar innvandringspolitikk enn vi har vært i tidligere programmer, vi har et mer ambisiøst og konkret klimakapittel enn noen gang tidligere, vi sier tydelig fra at nivået på skatte- og avgiftslettelser skal ned, samtidig som vi er veldig tydelig på at det blir en tøffere prioritering av offentlige utgifter, og at det rett og slett blir en viktig jobb å holde igjen, sier Røe Isaksen.

Bevæpne politiet

Et av områdene hvor Høyre ikke nødvendigvis vil holde igjen, er forsvar og sikkerhet. Programkomiteen foreslår blant annet at forsvarsbudsjettet på sikt skal økes til 2 prosent av BNP.

- Verden har endret seg og blitt mer ustabil. Vi står overfor nye trusler fra autoritære krefter, det er økende ekstremisme og terroraksjoner som skaper usikkerhet som varer mye lenger enn overskriftene i nettavisene, sier Røe Isaksen.

Ett av forslagene i programmet er å tillate bevæpning av politiet etter gitte kriterier.

- Det innebærer at det kan bli bevæpnet politi på Gardermoen, for eksempel, sier Røe Isaksen.

Begrense innvandring

I programforslaget slås det fast at Høyre vil ha en streng asylpolitikk som begrenser innvandringen til Norge.

Blant annet foreslås det å «foreta innstramminger i utlendingsloven slik at det blir mindre attraktivt å sende enslige mindreårige asylsøkere uten behov for beskyttelse til Norge» og stramme inn regelverket for familiegjenforeninger.

- Integreringspolitikken følger i stor grad forliket på Stortinget, men går noe lenger på visse punkter. Blant annet foreslår vi at integreringstilskuddet følger den enkelte, slik at det kan overføres til en arbeidsgiver som lønnstilskudd, og slik at man kan flytte norskopplæring ut på arbeidsplassen, sier Røe Isaksen.

Nullutslipp fra transport

Høyre ser omstilling fra en oljedrevet økonomi i sammenheng med det grønne skiftet. Begge deler skal utnyttes for å skape flere arbeidsplasser.

- Mange sier at kunnskap er den nye oljen, men la oss ikke glemme at det var kunnskap som skapte oljeeventyret. Den kompetansen og evnen må vi ta med oss i nye næringer, sier Nikolai Astrup.

Samtidig slås det fast i programforslaget at drivstoffavgiftene må opp.

- Vi har et temmelig ambisiøst mål om nullutslipp fra transportsektoren. Det vil vi ikke nå i neste periode, men det er dette vi må styre mot. Og da må vi endre skatter og avgifter som gjør det lønnsomt å ta miljøvennlige valg, sier Astrup.

Noen tallfesting legger programkomiteen ikke opp til på dette området.

Nav-endringer

Samtidig som nye velferdsreformer avblåses, går Høyres programkomité inn for flere endringer i velferdsordningene.

- Vi vil blant annet endre måten vi styrer Nav på, den er i dag veldig gammeldags. Et eksempel er å flytte deler av trygdeutbetalingene til kommunene, et annet å se på muligheten for å slå sammen ordningene for arbeidsavklaringspenger og dagpenger, sier Røe Isaksen. (©NTB)