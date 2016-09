Onsdag kveld diskuterte nominasjonskomiteen i Rogaland Ap forslaget fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak om å rydde førsteplassen på lista til Hadia Tajik.

- Vi har kommet fram til at vi ikke endrer vår strategi. Den listen som er sendt ut går til behandling i alle kommunepartilagene med øvrige innspill som har kommet. Det betyr at vi tar innspillet som har kommet fra Sandnes Ap som et godt innspill, sier Ragnhild Bjerkvik, leder av nominasjonskomiteen i Rogaland Ap.