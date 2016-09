Til nå har Frp hatt håndbrekket på i de borgerlige forhandlingene om økte drivstoffavgifter. I ettermiddag kan partiets øverste organ mellom landsmøtene velge å slippe opp bremsen og gi ny fart til samtalene med Venstre og KrF om det såkalte grønne skatteskiftet.

Det er ikke ventet noen endelig konklusjon under landsstyremøtet. Partiene står etter det NTB erfarer fremdeles et godt stykke fra hverandre. Men ved å lodde stemningen hos partiets fremste tillitsvalgte kan Frp-leder og finansminister Siv Jensen (Frp) skaffe seg et større handlingsrom i forhandlingsinnspurten.

Nye toner

Fremskrittspartiet ble stiftet i 1973 som Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Siden starten har kampen mot skatter og avgifter sittet i ryggraden. I 1986 felte Frp regjeringen til Kåre Willoch fordi den ville øke bensinavgiften med 42 øre.

Nå kan partiet være på glid i spørsmålet om økte drivstoffavgifter, som Venstre og KrF krever at må være en del av en grønn skatteveksling. Venstre vil øke veibruksavgiften med om lag 1 krone. Kilder i Høyre har antydet overfor ulike medier at partiet kan være med på en økning på rundt 50 øre, mens Frp til nå har satt hardt mot hardt.

Likevel har nok mange i partiet merket seg at selv tidligere Frp-formann Carl I. Hagen har åpnet for en marginal økning på inntil 10-15 øre. I juli åpnet nestleder Per Sandberg for det samme.

- Jeg tror vi kommer til å samle oss om at de som forurenser skal betale, og at alle miljøavgiftene flyttes over på drivstoffavgiften, sa Sandberg i et større VG-intervju.

Må balanseres

Landsstyret i Frp samles på partikontoret i ettermiddag, først og fremst for å oppsummere den politiske situasjonen og planlegge høstens tre strategikonferanser.

Men de brennhete forhandlingene om drivstoffavgiftene vil også bli tema under møtet. Frp-leder Siv Jensen vil høre hva partiet mener om selve prinsippet i diskusjonen, altså at diesel og bensin kan komme til å øke i pris - mot tilsvarende avgiftsreduksjoner for bileiere.

Etter det NTB forstår vil Frp sette som klart premiss at det ikke skal bli dyrere å eie eller bruke bil, for eksempel ved å kutte i årsavgiften.

- Generelt kan jeg si at vi som bor ute i distriktene mener økte drivstoffavgifter er et dårlig tiltak sett fra vår side, sier fylkesleder Harald Eivind Bakke i Oppland til Aftenposten. Han mener et slikt grep må kompenseres. Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal er inne på det samme og slår fast overfor avisen at «totalpakken» blir avgjørende.

Regjeringen har som mål å bli enige med Venstre og KrF om et grønt skatteskiftet innen statsbudsjettet legges fram 6. oktober. (©NTB)